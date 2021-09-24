Funda Eryiğit Son Yaz Ardından Yeni Projesini Açıkladı!

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Son Yaz isimli dizide rol alan ünlü oyuncu Funda Eryiğit, yeni projesini açıkladı. Son Yaz isimli dizinin yalnızca ilk sezonunda yer alan oyuncu sergilediği performans ile ilgileri üzerinde toplamıştı. Canan karakterine hayat veren Eryiğit 21 bölüm süren sezon sonunda senaryo gereği hikaye veda etmişti. Yaşanan ölüm ile dizi hayranlarını derinden etkileyen Funda Eryiğit, beğeni ile izleniyordu. Son Yaz dizisine veda eden oyuncunun hayranları ise bu duruma eleştiride bulunmuştu.

Yeni dönemde ünlü oyuncunun ne yapacağı ise merak ve heyecan içerisinde beklenmekte idi. Funda Eryiğit’in yeni projesi hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı ve meraklar giderildi. Yeni sezonda yeniden tiyatro sahnesinde muhteşem performanslar sergileyecek olan ünlü oyuncu Funda Eryiğit seyirci karşısına çıkacak.

Oyunun yönetmenliğinin Mehmet Ergen tarafından üstlenildiği bilgisine ulaşılırken oyunun isminin ise “Timsah Ateşi” olduğu öğrenildi. Başrollerde ise Funda Eryiğit’in yanı sıra Hazar Ergüçlü isimli başarılı oyuncu da bulunuyor. İşte Son Yaz dizisi sonrasında Timsah Ateşi isimli oyunda rol alacak olan başarılı oyuncu hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

Timsah Ateşi isimli oyunun 1989 senesinde Kuzey İrlanda'da yaşamakta olan iki kız kardeşin çalkantılı hayatlarını konu edineceği öğrenildi. Funda Eryiğit, Timsah Ateşi isimli oyunda Alannah isimli karaktere hayat verecek ve Hazar Ergüçlü ise Fianna'yı canlandıracak.

Oyunun 2019 senesinde Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nde sahnelendiği bilgisine ulaşıldı ve Türkiye'de ilk kez seyirci beğenisine sunulacak olan oyun merak konusu oldu.

Kötürüm bir baba, sevgisiz bir Katolik evi, işlemediği bir suç yüzünden 8 sene hapis yatan asi bir kız Fianna ve onun dindar olan ablası Alannah'ın ilgi çekici hikayesi temposu bir an bile düşünmeden seyirci kitlesi ile buluşacak.