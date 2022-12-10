Funda Eryiğit Kiminle Evleniyor? “Zaten Bir Süredir Evli Gibiyim” Dedi

Bugüne kadar pek çok projede rol alarak hayranları karşısına çıkan ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen güzel oyuncu Funda Eryiğit bir röportaj verdi ve adından söz ettirdi. Vermiş olduğu röportaj ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu Funda Eryiğit dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İki senedir yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan sevilen isim Funda Eryiğit merak edilenleri yanıtladı. Ünlü oyuncuya evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu ve Funda Eryiğit bu soruya bir süredir evli gibi olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Kısa bir zaman içinde imza da atacağını belirten güzel oyuncu merak edilenleri yanıtladı. Televizyon ekranlarının en başarılı oyuncuları arasında yer alan güzel oyuncu Funda Eryiğit özel hayatı ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Özel hayatı hakkında merak edilenleri yanıtlayan ünlü oyuncu Funda Eryiğit bir süredir evli gibi olduğunu ve kısa bir zaman içinde de imza atacağını belirtti. Karşı cinste kendisini etkileyen özellikler açıklayan ünlü isim önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Karşı cinsin cesur olmasının, söylediği lafların lafta kalmamasının ve harekete geçebilen biri olmasının kendisine çok cezbedici geldiğini ifade eden ünlü oyuncu o anlamda hayat enerjisinin çok önemli olduğunu belirtti. Kendi koşullarını yaratabilen ve hayatta kalma birisi yüksek olan birinin kendisi için çok çekici olduğunu belirten Funda Eryiğit her türlü koşulda hayatta kalabilecek birinden etkilendiğini ifade etti. Peki Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Hollanda'da 1 Mart 1984 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Funda Eryiğit aslen Samsun Bafra'lıdır. Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in babası işçi olarak Hollanda'ya gitmiş ve ünlü isim 4 yaşına kadar babaannesi ile büyümüştür. Ünlü oyuncunun annesi ile babasının emekli olması sonrasında İstanbul'a dönüş yapılmış ve aile bir arada yaşamıştır. Funda Eryiğit Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olması ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne başlamış ve bu bölümden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü de bitiren ünlü oyuncu Funda Eryiğit üniversite eğitimine devam ettiği sırada çocuk tiyatrosu ile de ilgilenmiştir. Ünlü isim ilk profesyonel deneyimine 2002-2003 sezonunda Orman Postacısı isimli oyun ile yaşamış ve daha sonra pek çok projede rol almıştır.

Ünlü oyuncunun ilk televizyon deneyimi ise Canım Ailem dizisi ile olmuş ve Funda Eryiğit Seyhan isimli karaktere hayat vererek dikkatleri üzerinde toplamıştır. Canım Ailem dizisinde Funda Eryiğit, İlker Aksum, Ezgi Mola ve Uğur Yücel ile birlikte rol almıştır.

2014 senesinde yönetmenliği Uluç Bayraktar tarafından yapılan, başrollerde Bergüzar Korel, Çetin Tekindor ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bulunduğu Karadayı dizisinde Mahir'in sevgilisi olan Belgin karakterini canlandıran Funda Eryiğit bu dizide Belgin isimli karaktere hayat vermiştir. Daha sonra Murat Yıldırım ve Meryem Uzerli'nin rol aldığı Gecenin Kraliçesi isim dizide ise Esra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Can Kırıkları isimli televizyon dizisinde de Hande Doğandemir, Alican Yücesoy, Özgür Çevik ve Seçkin Özdemir ile başrolü paylaşmış ancak dizi elde ettiği düşük reyting oranları sebebiyle 4. bölümde final yaparak yayın hayatını sonlanırmıştır.