Fransız ve Avustralyalı Liderler İlişkileri Yeniden Kurmak İçin Bir Araya Geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'ye , selefinin Paris ile denizaltı sözleşmesinden vazgeçme kararıyla kötü bir şekilde gerilmiş ilişkileri yeniden kurmaya çalışırken geleceğe odaklanmak istediğini söyledi.

İki Batılı müttefik arasındaki ilişkiler, Avustralya'nın milyarlarca dolarlık bir Fransız denizaltı programını iptal etmesi ve bunun yerine ABD ve İngiliz teknolojisiyle inşa edilecek denizaltıları seçmesiyle geçen Ekim ayında en düşük seviyeye ulaştı.

Albanese'yi Cuma günü Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul eden çifte, Avustralya'nın özür dilemesi gerekip gerekmediği soruldu.

Macron, "Olanlardan sorumlu değil" diye yanıtladı. "Geçmişi değil geleceği konuşacağız"

Kârlı sözleşmeyi iptal etme kararı Paris'i kızdırmıştı.

Macron öfkeyle tepki gösterdi ve Fransa'nın Avustralya büyükelçisini hatırlatarak o zamanki Avustralya başbakanı muhafazakar Scott Morrison'ı yalan söylemekle suçlarken, Fransız dışişleri bakanı Canberra'nın "müttefikini sırtından bıçakladığını" söyledi.

Ancak Morrison'ın partisi Mayıs'taki seçimleri kaybetti ve İşçi Partisi'nin halefi Fransa ile bağları yeniden kurma sözü verdi.

'Güven, saygı, dürüstlük'

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayında yaptığı açıklamada Albanese, Macron'a sıcak karşılama için teşekkür etti ve anlaşmazlığa atıfta bulundu: “Güven, saygı ve dürüstlük önemlidir” dedi.

Hint ve Pasifik Okyanuslarını kapsayan bölgelerde yaşayan bir milyon vatandaşı ve orada konuşlanmış 8.000 askeri bulunan Paris, Avustralya'yı Çin'in yükselişine karşı koymak için Hint-Pasifik stratejisinin temel taşı haline getirmişti.

Fransa, özellikle bölge ülkeleriyle askeri ilişkiler kurmak için Hindistan ve Endonezya'ya savaş uçakları tedarik etti.

Cuma günü Macron, ikilinin savunma ve jeostratejik meseleleri tartışacağını, aynı zamanda yenilenebilir enerji, kritik metaller, uzay ve Güney Kutbu açısından iki ülkenin de Antarktika'da toprakları olduğu “yeni projeleri” tartışacağını söyledi.