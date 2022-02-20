Macron ve Putin Ukrayna Üzerinden Telefon Görüşmesi Yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Ukrayna üzerindeki gerginliği yatıştırmak için son çabalarda bir telefon görüşmesi yapmaya hazırlanıyor.

Pazar günü yapılması planlanan görüşme, iki liderin yıl başından bu yana beşinci kez konuşması olacak.

Hareket, Doğu Avrupa'daki bir savaşı önlemeye yönelik diplomatik çabalar olarak bir atılım yapmak için mücadele ederken geldi.

Cumartesi günü, OCSE Avrupa güvenlik organı Ukrayna'nın doğusunda en az 2 bin ateşkes ihlali olduğunu bildirdi.

Uluslararası gözlemciler, Donetsk bölgesinde hükümet kontrolündeki Marinka'da sivil bir kayıp olduğu yönündeki haberleri de doğruladılar.

Yetkililerin Cumartesi günü bildirdiğine göre, bombardıman sırasında iki Ukraynalı asker öldü.

Rus medyası, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin son aylarda Kiev tarafından "en yoğun bombardıman" haberinin yer aldığı belirtildi.

Rusya yanlısı isyancılar da iki bölgede genel seferberlik ilan ederek, kadın ve çocukların toplu tahliyelerini açıklarken bile erkekleri savaşmaya çağırdılar.

Putin Ukrayna'yı işgal etme niyetinde olmadığı konusunda ısrar ederken, Rus lider Cumartesi günü hipersonik balistik füzelerin yer aldığı nükleer tatbikatları denetledi.

Daha önce Rusya'nın önümüzdeki günlerde işgal edeceğinden "ikna olduğunu" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, krizle ilgili nadir bir Pazar Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenliyor.

ABD'li ve AB'li yetkililer, Moskova'nın isyancıların elindeki enklavlardaki şiddet hakkında yanlış bilgiler yayınlatarak saldırı için bir bahane uydurmaya çalıştığına inandıklarını söylediler.

Elysee'ye göre, Cumartesi günü Macron'a konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın provokasyonlarına yanıt etmeyeceğini söyledi.

Ancak Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Moskova'ya yönelik "yatıştırma politikasını" da kınadı.

"Ukrayna sekiz yıldır dünyanın en büyük ordularından birini elinde tutuyor." dedi.

Yetkili, Ukrayna'nın ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına katılması için "net, uygulanabilir zaman dilimleri" çağrısında bulundu - Moskova'nın söylediği bir şey, güvenliği için kırmızı çizgidir.