Fransız Firması Beyrut Liman Konteyner Terminalini İşletmek İçin Sözleşme Yaptı

Lübnan hükümeti, Fransız CMA CGM şirketine önümüzdeki on yıl boyunca Beyrut limanındaki konteyner terminalini yönetme, işletme ve bakımını yapma sözleşmesi verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamie anlaşmayı Perşembe günü El Cezire'ye doğruladı.

Hamie sözleşmenin şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi, ancak CMA CGM yaptığı açıklamada, yeni liman ekipmanları satın almak ve yeni bir depolama tesisi inşa etmek de dahil olmak üzere terminali yenilemek için 33 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Duyuru, limanda yıllarca saklanan ve en az 218 kişinin ölümüne ve 6 bin 500'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan 2 bin 750 ton yüksek patlayıcı amonyum nitrat gübresinin tutuşmasından yaklaşık 18 ay sonra yapıldı.

CMA CGM İcra Kurulu Başkanı Tanya Saadé Zeenny sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu proje, Beyrut'un yeniden inşasına olan bağlılığımızın bir ifadesidir ve terminal endüstrisinde küresel bir lider olarak konumumuzu pekiştirmektedir." dedi.

CMA CGM milyarder Fransız-Lübnan saadé ailesi tarafından yönetilir. Şirket geçen yıl Trablus limanının Lübnan'ın kuzeyindeki konteyner terminalini satın aldı.

Beyrut limanında 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama Lübnan başkentinin büyük bir bölümünü enkaza çevirdi ve ülkeyi rahatsız etmeye devam ediyor. Henüz hiçbir yetkili suçlu bulunmuyor.

Patlama, Lübnan'ın nüfusunun dörtte üçünden fazlasını yoksulluğa sürükleyen ekonomik krizini de şiddetlendirdi.

Kız kardeşi Gaia'yı trajedide kaybeden Mariana Foudoulian, Lübnan hükümetinin patlamayla ilgili soruşturmayı kasıtlı olarak durdurdığını söyleyen birçok kurban yakını arasında yer alıyor.

Bakan, hükümetin limanda yeniden inşa ve kalkınma projeleri için bastırmak yerine soruşturmanın kesintisiz devam etmesine izin vermesi gerektiğini söyledi.

El Cezire'ye konuşan Foudoulian, "'Tamam, hayat devam ediyor, yeni bir liman inşa ettik ve her şey yolunda' demek için yaptıklarını siliyorlar." dedi. "Bizim için bu, soruşturma bitmeden ve tüm sorumlular yaptıklarından dolayı cezalandırılmadan önce kabul edilemez."