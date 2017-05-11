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Fransız düşünür pastayı suratına böyle yedi!
11 Mayıs 2017, 15:49
Komünist eylemciler, Fransa'nın tartışmalı isimlerinden düşünür Bernard-Henri Levy'e pastalı saldırıda bulundu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 1999'da NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasını savunduğu suçlamasıyla komünist eylemciler tarafından suratına pasta atılarak protesto edildi.
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