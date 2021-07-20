Fransa Devlet Başkanı Macron, Casus Yazılımın Hedefinde

Pegasus olarak bilinen yazılım, telefonlara bulaşıyor ve operatörlerin hedeflerini gözetlemelerine izin veriyor.

Liderler, İsrail merkezli NSO Group şirketinin müşterilerinin ilgisini çektiğine inanılan yaklaşık 50.000 telefon numarasından oluşan bir listede yer alıyor. Liste büyük haber kaynaklarına sızdırıldı.

NSO herhangi bir yanlış yapmayı reddediyor. Yazılımın suçlulara ve teröristlere karşı kullanılmak üzere tasarlandığını söylüyor. Sadece iyi insan hakları siciline sahip askeri, kolluk kuvvetleri ve istihbarat teşkilatlarına sunulduğunu söylüyor.

İsrail merkezli grup, Paris merkezli Forbidden Stories adlı sivil toplum kuruluşu ve Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına yol açan orijinal soruşturmanın "yanlış varsayımlar ve doğrulanmamış teorilerle dolu" olduğunu söyledi.

Raporlar, önde gelen binlerce kişinin hedef alındığını öne süren bir dizi haber makalesinin parçası.

Fransız gazetesi Le Monde, Fas istihbarat servislerinin Macron'un 2017'den beri kullandığı bir telefonu tespit ettiğini bildirdi.

Fas, İsrailli Pegasus üreticisinin müşterisi olduğunu reddetti.

Listede olmak yazılımın kullanıldığı anlamına gelmez, ancak kişinin potansiyel bir hedef olduğu anlmına gelir.

Yazılımın Fransa cumhurbaşkanının telefonuna yüklenip yüklenmediği belli değil.

Sızdırılan listede yer alan isimlerin arasında Irak Devlet Başkanı Baram Salih ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yanı sıra Pakistan, Mısır ve Fas'ın mevcut başbakanları ile Fas Kralı'nın da yer aldığı söyleniyor.

Listede 34 ülkeden 600'den fazla hükümet yetkilisi ve politikacı yer alıyor. Fransa cumhurbaşkanlığı, ifşalar doğruysa çok ciddi olacaklarını söyledi.

Yabancı liderler her zaman casuslar için en önemli hedeftir - iletişimlerini kesmek, niyetlerini ve sırlarını ortaya çıkarmak anlamına gelir.

Politikacılar ve yetkililer, sık sık hedef alındıklarını biliyorlar, ancak bu halka açık hale geldiğinde gerçek bir düşüşe neden olabilir.

Özellikle de işin içinde olan her zaman sadece bir ülkenin düşmanları olmadığı için.

2013'te, Amerika'nın NSA'sının, müttefik Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in cep telefonu da dahil olmak üzere düzinelerce dünya liderini potansiyel olarak dinlediği ve ciddi bir utanç ve oldukça ağır bir diplomatik kavgaya neden olduğu ortaya çıktı.

En son raporlarla ilgili dikkate değer olan şey, yabancı liderlere karşı gözetim gerçekleştirme olasılığının artık potansiyel olarak satılık ve çok daha geniş bir devlet yelpazesine açık olmasıdır.

Bu listedekilerden kaçının gerçekten hedef alındığı belli değil, ancak bu ihtimal bile NSO Grubu ve diğer liderleri hedef almış olabilecek hükümetler üzerindeki baskıyı artırmak için çok şey yapacak.