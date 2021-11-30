Fransız Aşırı Sağcı Uzman Zemmour, Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Koydu

Fransız aşırı sağ medya uzmanı Eric Zemmour Salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Emmanuel Macron'u devirmek isteyen meydan okuyucular alanına tartışmalı ve şiddetli göçmenlik karşıtı sesini ekleyerek gelecek yıl yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu.

Eleştirmenler tarafından özür dilemeyen bir ırkçı olarak görülen, ancak taraftarlar tarafından geleneksel Fransız değerlerinin bir savunucusu olarak takdir edilen Zemmour, bu erken ivmenin yavaşlamaya başladığına dair işaretler olmasına rağmen, son aylarda anketlerde artış gösterdi.

Açıklaması, sağcı Cumhuriyetçilerin (LR) hafta sonu adaylarını seçmek için bir kongreden önce son TV tartışmalarını yapmalarından saatler önce geldi ve Nisan 2022 alanının ana hatları nihayet şekilleniyor.

“Kaderimizi ellerime almaya karar verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya karar verdim, ”dedi Zemmour, göçmen karşıtı uyarılar ve ülkenin dünya sahnesindeki ihtişamını geri getirme taahhütleri üzerine yoğun bir YouTube videosunda.

Birçok seçmenin artık ülkenizi tanımadığını iddia eden Zemmour, "Artık Fransa'da reform yapmanın değil, onu kurtarmanın zamanı geldi" dedi.

Fransa'nın "düşüş ve çöküşünü" kınayarak, Macron'un yeni bir şey olacağına söz verdiğini, ancak bunun sadece "öncüllerinin bir sentezi" olduğunu söyledi.

Bazıları tarafından "Fransa'nın Trump'ı" olarak adlandırılan Zemmour'un resmi açıklaması, gelecek Nisan seçimlerinde Macron'u görevden almak ve kıdemli aşırı sağ lider Marine Le Pen'i gölgede bırakmak için finansmana ve desteğe sahip olduğuna inandığını ileri sürdü.

İlk resmi kampanya toplantısını Pazar sabahı Paris'te yapacak - anti-faşistler ve sendikalar, Fransa'nın başkentinde saat 13:00'te (12:00 GMT) bir “sessizlik Zemmour” protestosu düzenleme sözü verdiler.

Asit dilli, yoğun ve iki nefret söylemi mahkumiyeti olan 63 yaşındaki Zemmour, göçü engelleme konusundaki radikal adımını umuyor ve Fransa'daki İslam, ırksal ve dini gerilimlerle dolu bir ülkede muhafazakarlara hitap edecek.

Fransa'nın en tanınmış yorumcularından biridir ve dinini Fransız değerleriyle “uyumsuz” olarak gördüğü Müslümanların ülkenin “sömürgeleştirilmesi” konusunda uyarılarda bulunarak adını duyurmaktadır.

Sürgülü destek

Kamuoyu yoklamaları, Eylül ve Ekim aylarında Zemmour'a desteğin arttığını ve kısaca onu Macron'un en iyi rakibi yaptığını öne sürdü, ancak popülaritesi geçen ay azalmış gibi görünüyor.

Pazar günü Journal du Dimanche gazetesinde yayınlanan Ifop grubunun araştırmasına göre, son anket Zemmour'u Kasım ayının başından iki ila üç puan düşüşle yüzde 14'e 15 ile ilk turda üçüncü sıraya koydu.

Macron'u yüzde 25, Le Pen'i yüzde 19-20 ile takip etti. Ankete göre, bu puanlarla her ikisi de, seçim şimdi yapılsa Macron'un kazanacağı ikinci tur ikinci tura geçecek.