Şiddet eylemleri Fransa'da hala devam ediyor ve kontrol altına alınamaması sebebi ile gündemde yer alıyor. Bir gencin polisin dur ihtarına uymaması sonrasında öldürülmesi ardından şiddet eylemleri tetikleyenmiş ve artarak devam etmişti. Araçlar salı gününden beri kundaklanıyor ve bu sırada mağazalar da yağmalanmaya devam ediyor. Ülke lideri Macron’a düzeni sağlama çağrısı polis tarafından yapılıyor ve ülke genelinde OHAL ilanı için baskılar artış gösteriyor.

Ülkede 17 yaşında olan Nahel isimli gencin bir polis kurşunu ile öldürülmesi ardından protestolar başlamış ve eylemlerin yoğunluğu günlerdir artarak sürmüştü. Fransa'da siyasi kutuplaşmanın en üst seviyeye ulaştığı görüldü ve aşırı sağın hiç olmadığı kadar güçlü olması dikkat çekti. Bunun yanı sıra olayların bastırılması için her gün daha fazla sayıda kolluk gücünün sahaya sürüldüğü dikkat çekti. Fakat hükümetin istediği sonucu bir türlü elde edemediği gözler önüne serildi. Hükümet Fransa'da olayları düzene sokmak için çıkış yolu aramaya devam ediyor ve neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

Hükümetin Fransa'da çıkış yolu aradığı bugünlerde polisin duyduğu rahatsızlığın yönetime ültimatom verecek seviyeye geldiği öğrenildi. Bu sırada Fransa Cumhurbaşkanı yaşanan olaylar sebebiyle Almanya'ya gerçekleştireceği resmi ziyareti iptal etmek zorunda kaldı ve ülkede olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceği tartışma konusu haline geldi. Fransa'da yaşanan olaylar ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Önceki geceki olaylara ilişkin İçişleri Bakanlığı verilerine bakıldığı zaman tablonun giderek kötüleştiği gözler önüne serildi. Bu sırada 2560 yangın çıkarıldı, 1311 kişinin tutuklandığı, 234 binanın kundaklanıp zarar gördüğü ve 1350 aracın ateşe verildiği ifade edildi. 45 bin kolluk gücüne özel birimlerinde destek vermesi dikkat çekti ve sonraki günlerde Fransa'da hangi olayların yaşanacağı araştırma konusu oldu.