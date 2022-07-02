Fransa'da Havalimanı Çalışanları Maaş Grevi Yaptığı İçin Uçuşlar Aksadı

Paris'teki Charles de Gaulle havaalanından ve diğer Fransız havaalanlarından uçuşlar, havaalanı çalışanlarının enflasyona ayak uydurmak için maaş zammı talep etmek için grev ve protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle aksamalarla karşı karşıya kaldı.

Cuma günkü işçi eylemi, iki yıllık koronavirüs kısıtlamalarından sonra seyahat yeniden canlandığından, son birkaç hafta içinde küresel havaalanlarını vurmak için en son sorun.

Fransız havaalanları, son zamanlarda Londra, Amsterdam ve diğer bazı Avrupa ve ABD şehirlerinde görülen kaostan büyük ölçüde kurtuldu .

Ancak Cuma günü grevdeki işçiler, Fransa'nın yerel tatil seyahat sezonunun ilk büyük gününde grev yaparak enflasyonun acısına dikkat çekmeye çalıştı.

Fransa'nın sivil havacılık otoritesi, Paris'teki Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarından yapılan tarifeli uçuşların yüzde 17'sinin Cuma sabahı, öncelikle kısa mesafeli rotalar olmak üzere iptal edildiğini söyledi.

Her iki havaalanında da protestolar planlandı ve Paris havaalanları yetkilisi terminallere girişte ve check-in, pasaport kontrol ve güvenlik istasyonlarında olası gecikmeler konusunda uyardı.

Sendikalar, grevin Pazar gününe kadar sürebileceğini söyledi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris havaalanı çalışanları 1 Ocak'a kadar geriye dönük olarak yüzde altı zam istiyor, yönetim ise yüzde üç teklif ediyor.

Charles de Gaulle'deki havaalanı itfaiyecileri de belirli maaş talepleriyle grevde ve havaalanını bazı pistleri kapatmaya zorluyor.