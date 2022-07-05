Fransa, Suriye Kamplarından 51 Çocuğu ve Anneyi Ülkesine Geri Gönderdi

Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD (IŞİD) silahlı grup savaşçılarının aile üyelerinin tutulduğu kamplardan 35 Fransız çocuğu ve 16 anneyi ülkelerine geri gönderdi.

Dışişleri bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, küçüklerin çocuk koruma hizmetlerine teslim edildiğini, annelerin ise adli takibatla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Aileler ve kampanyacılar, uzun süredir Suriye'deki Kürtlerin yönettiği kamplarda, ebeveynleri tarafından IŞİD topraklarına getirildikten veya savaş yıllarında orada doğduktan sonra yaklaşık 200 Fransız çocuğun içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Save the Children (Çocukları Kurtarın) kampanya grubunun geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı bir rapora göre, en büyük ve en kalabalık kamplardan biri yetersiz beslenme ve hastalıkların yaygın olduğu ve her hafta ortalama iki çocuğun öldüğü al-Hol.

Yakın zamanda ülkesine geri gönderilen 51 kişiden herhangi birinin kamptan gelip gelmediği hemen belli değildi.

Şimdiye kadar Fransa, 130 kişinin ölümüne neden olan Kasım 2015'teki Paris saldırıları da dahil olmak üzere IŞİD savaşçılarının bir dizi saldırısının ardından güvenlik endişelerinin çok önemli olduğunu savunarak çok sayıda insanı geri göndermeyi reddetmişti.

IŞİD grubunun Mart 2019'da Suriye üssünden sınır dışı edilmesinden bu yana, Suriyeli mülteci kamplarındaki Fransız çocukların parça parça ülkelerine geri gönderilme süreci devam ediyor.

Salı günkü operasyondan önce Fransa, taleplerin vaka bazında yavaş hareket eden bir şekilde analiz edildiği bir politika kapsamında 2016'dan bu yana 126 çocuğu ülkelerine geri göndermişti.

Haziran 2020'de Fransa , Suriye'deki bir mülteci kampından IŞİD savaşçılarının 10 Fransız çocuğunu eve getirdi.

Suriye iç savaşı , Mart 2011'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimine karşı barışçıl protestolarla başladı ve dünya güçlerini içine çeken çok taraflı, uzun süreli bir çatışmaya dönüştü.

Cephe hatları yıllardır çoğunlukla donmuş durumda ancak şiddet devam ediyor ve milyonlarca insan Suriye sınırları içinde yerinden edilmiş durumda.

BM insan hakları ofisi geçen ay, Suriye'de 2011'den bu yana çatışmalar sırasında savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yüzde 1,5'i olan 306.887 sivilin öldürüldüğünü söyledi.