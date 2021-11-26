Fransa, Protestolar Nedeniyle Karayip Adalarında Aşı Görevini Erteledi

Fransa, Guadeloupe ve Martinik'teki sağlık çalışanları için zorunlu bir koronavirüs aşısı zorunluluğunu, tedbirin Fransız Karayip topraklarında birkaç gün süren yaygın protestoları ve huzursuzluğu teşvik etmesinin ardından erteledi.

Fransa sağlık bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, anakara Fransa'da da uygulanan aşı şartının uygulanmasının diyaloga izin vermek için 31 Aralık'a kadar erteleneceğini söyledi.

Fransız yetkililerin gazetecilerin ve güvenlik güçlerinin saldırıya uğradığını söylemesiyle protestolar bir gecede Martinik'te yoğunlaştı.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet yasası tüm Fransız bakanlıklarına ve dolayısıyla Guadeloupe ve Martinik'e uygulanacaksa, uygulamasının ayrıntıları bu iki bölgenin sağlık ve sosyal durumuna uyarlanmalıdır" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Cuma günü yaptığı açıklamada, Martinique ve komşu Guadeloupe'de çok sayıda gazeteci ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının ardından 10 kişinin tutuklandığını söyledi.

Twitter'da "Sorumluları bulmak için her şey yapılıyor" diye yazdı.

AFP haber ajansının polis rakamlarına dayandırdığı haberine göre, Perşembe günü Martinik'te beşi açılan ateş sonucu olmak üzere on polis memuru yaralandı.

Göstericiler, sağlık çalışanları için zorunlu aşılama kurallarını ve COVID-19 ile ilgili diğer kısıtlamaları protesto etmek için geçtiğimiz hafta Martinique ve Guadeloupe'de sokaklara döküldü.

Göstericiler aşı zorunluluğunu sona erdirmenin yanı sıra maaş artışları ve benzin fiyatlarının düşürülmesi çağrısında bulunuyorlar. Protestocular son birkaç gün içinde lastikleri ve çöp kutularını ateşe verdi ve yolları kapattı.

Martinik'teki Fransız devlet sözcüsü Cuma günü Reuters'e verdiği demeçte, "Dün gece önceki gecelerden açıkça daha yoğundu" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, AFP, BFM TV ve Abaca Press'ten gazetecilerin Fort-de-France, Martinik'te patlak veren şiddeti haber yaparken gerçek mermilerle hedef alındığını söyledi ve yetkilileri ne olduğunu hızlı bir şekilde araştırmaya çağırdı.

AFP, Perşembe günü geç saatlerde motosikletli erkeklerin, haber ajansından bir fotoğrafçı da dahil olmak üzere dört gazeteciye ateş ettiğini, ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Sırasıyla 375.000 ve 400.000 kişilik adalar olan Martinik ve Guadeloupe, Fransa'nın resmi bölgeleri olarak kabul edilir. Adaların sakinleri Fransız vatandaşlığına sahiptir ve Fransız Ulusal Meclisi'nde temsil edilirler.

Ancak bölgeler, anakara Fransa'dan daha yüksek yoksulluk ve işsizlik oranlarından muzdarip ve protestolar, Fransız hükümetiyle ilgili daha geniş meseleler üzerine yerel öfkeye dikkat çekti.

Al Jazeera'dan Natacha Butler bu hafta başlarında Pointe-a-Pitre'den bildirdiğine göre Guadeloupe'deki birçok insan, Paris'te yaklaşık 7.000 kilometre uzakta olmalarına rağmen, Fransız hükümetinin onlara sürekli olarak ne yapmaları gerektiğini söylüyormuş gibi hissetmesiyle ilgili. .

Fransa'nın denizaşırı bölgelerden sorumlu bakanı Sebastien Lecornu, huzursuzluğa bir çözüme ulaşmak için Perşembe ve Cuma günleri Guadeloupe'lu yetkililerle video konferans görüşmeleri yaptı.

AFP'nin bakanın bir yardımcısına atıfta bulunarak Cuma günü bildirdiğine göre, Lecornu'nun bölgelere "kısa süre içinde" seyahat etmesi bekleniyor.