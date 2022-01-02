Fransa, Çoğu Meyve ve Sebze İçin Plastik Ambalajı Yasakladı

Fransa, çoğu meyve ve sebzeyi paketlemek için plastik kullanımını yasakladı.

Yasak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin kirliliğin küresel olarak kötüleşmesi nedeniyle tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kaldırılması gerektiğini söylediği yeni düzenlemeler kapsamında Cumartesi günü yürürlüğe girdi.

Yeni kurallara göre, pırasa ve havuç, domates ve patates, elma ve armut ve yaklaşık 30 ürün artık plastik olarak satılamayacak. Bunun yerine geri dönüştürülebilir malzemelere sarılmalıdır.

Böğürtlen ve şeftali gibi daha kırılgan meyveler için plastiğe hala izin verilecek, ancak önümüzdeki yıllarda kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak.

Dergiler ve diğer yayınların da plastik ambalajsız gönderilmesi gerekecek ve fast-food restoranlarının artık çocuklara ücretsiz plastik oyuncaklar sunmasına izin verilmeyecek.

Bu yılın ilerleyen saatlerinde, plastik şişe kullanımını azaltmak için su çeşmeleri tanıtmak için kamusal alanlar da yapılacak.

Hükümet, yeni düzenlemenin yılda yaklaşık 1 milyar plastik atığı ortadan kaldırmasının beklendiğini söylüyor.

Fransız gazeteci ve yazar Anne-Elisabeth Moutet, El Cezire'ye yeni kurallara karışık tepkiler olduğunu söyledi.

“Bu biraz şizofren çünkü bir yandan Fransızlar plastik kullanımını azaltma ihtiyacının çok iyi farkındalar. Çok fazla plastik kullanmamak için geniş bir destek var. Aynı zamanda, sebzeleri kendiniz satın aldığınızda, ürünün çok hızlı bozulmasını önleyecek yeni paketleme yöntemleri bulmak için hiçbir şey yapılmadığını da fark ediyorsunuz” dedi.

“Diğer bir şey de bunun COVID zamanında gelmesi. Ve açıkçası, insanlar başkalarının sebzelerini pençelememesine, onları denemesine, koklamasına ve satın almasına veya almamasına sevindi” dedi. “İnsanlar onu tam olarak nasıl alacaklarını bilmiyorlar. Bunun artıları ve eksileri var."

Bu arada Fransa'nın ambalaj endüstrisi, yeni kurallardan, özellikle de geri dönüştürülmüş plastik kullanımının yasaklanmasından dehşete düştüğünü söyledi. Meyve ve sebze sektörü Interfel derneği başkanı Laurent Grandin, “Bize hiç danışılmadı” diye şikayet etti.

AFP haber ajansına, özellikle Fransız elmalarının büyük bir müşterisi olan Birleşik Krallık'a ihracatı korumak için plastik kullanmaya devam etmek zorunda kalacak küçük şirketler için maliyetlerin "aşılmaz" olduğunu söyledi.

Üreticileri temsil eden bir dernek olan Elipso, yaptığı açıklamada, "birkaç yıldır daha az plastik veya geri dönüştürülmüş plastik kullanan alternatifler üzerinde çalışıyor olmalarına rağmen, meyve ve sebze paketleme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak" müşteri firmaları olduğunu söyledi.

Paketleme yapan 3 bin 500 firmadan oluşan bir birlik olan Elipso ve Polyvia, yasağın yalnızca Fransa için geçerli olması nedeniyle Avrupa pazarlarının çarpıtılması olduğunu söylediklerine karşı, idari anlaşmazlıklar üzerinde yargı yetkisine sahip Fransa Devlet Konseyi'ne başvurdu. Ancak ambalaj firması DS Smith'in endüstriyel pazarlar müdürü Armand Chaigne, özellikle karton üreticileri için faydaları görüyor.

"Avrupa'da tek kullanımlık ambalajlar için yılda üretilen sekiz milyon ton plastiğin 1.5 milyon tonunun halihazırda çıkarılabileceği tahmin ediliyor" dedi. “Bu, yaklaşık 70 milyar adet tek kullanımlık plastik ambalajı” veya “karton için yaklaşık yedi milyar Euro (7.9 milyar $) ek ciro potansiyelini temsil ediyor.”