Fransa Büyükelçisi: ‘Avustralya Çok Büyük Bir Hata Yaptı’

Jean-Pierre Thebault, Avustralya'nın Amerika ve İngiltere ile yeni bir anlaşmaya karar vermesinin ardından Fransa'nın Donanma Grubu'nun konvansiyonel denizaltı filosu inşa etmek için 2016'da imzaladığı anlaşmayı iptal etmesinin ardından Fransa'nın ABD büyükelçisi ile birlikte Paris'e geri çağrıldı.

Thebault, "Bence bu çok büyük bir hata, ortaklığın çok ama çok kötü bir şekilde ele alınması çünkü bu bir sözleşme değildi, güvene, karşılıklı anlayışa ve samimiyete dayalı olması gereken bir ortaklıktı" dedi.

Perşembe günü Avustralya, Avustralya Kraliyet Donanması için ilk başta sekiz nükleer enerjili denizaltı teslim etmek için çalışacak olan üçlü bir güvenlik ortaklığı olan Aukus'ta ABD ve İngiltere'ye katıldı. Fransa, 90 milyar dolarlık (65 milyar sterlin) anlaşmanın iptali konusunda kendisine yeterli uyarı verilmediğini ve Aukus duyurusunun “müttefikler ve ortaklar arasında kabul edilemez bir davranış” olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Bay Thebault, "ayrılmak zorunda kaldığı için çok üzgün olduğunu" söyledi. “Mümkünse bir zaman makinesine rastlamak ve Avustralya dışı bu kadar inanılmaz, beceriksiz, yetersiz bir duruma düşmediğimiz bir durumda olmak istiyorum” dedi. Avustralya, Fransız büyükelçisinin geri çağrılmasından pişman olduğunu, Fransa ile ilişkilere değer verdiğini ve diğer konularda Paris ile görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Marise Payne'in bir sözcüsü yaptığı açıklamada, "Avustralya, Fransa'nın açık ve açık ulusal güvenlik çıkarlarımıza uygun olarak alınan kararımızdan duyduğu derin hayal kırıklığını anlıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Fransa'nın "hayati bir müttefik" olduğunu ve ABD'nin önümüzdeki günlerde farklılıkları çözmekle ilgileneceğini söyledi. Avustralya ve Fransa arasındaki ilişkiler, Canberra'nın Fransa'nın Güney Pasifik'te nükleer denemelere devam etme kararını protesto ettiği ve büyükelçisini geri çağırdığı 1995'ten bu yana en düşük noktasına geriledi.

Emmanuel Macron'un gelecek yıl yapılacak bir seçimde ikinci dönem adaylığının beklendiği Fransa'da kamuoyu, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde soğudu.

Cumartesi günü Champs-Elysees'de bir gezintiye çıkan Parisli bir cerrah olan Louis Maman, "Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi diğer İngilizce konuşulan ülkelere daha yakın hale gelmesini jeopolitik nedenlerle anlayabilirsiniz" dedi.

Ama gerçek bir sözleşme vardı ve bence Avustralya ile Fransa arasında bir ittifak ve dostluk vardı. Arkadaşlığı bozuyor" dedi. "Bunu ihanet olarak kabul ettim."