Fransa, Amerika’ya Yeni Özgürlük Heykeli Gönderiyor

Fransız basınının yaptığı açıklamaya göre, Fransa, Fransız-Amerikan bağlantılarının güçlülüğüne bağlı kalınmasını temsil eden başka bir ‘Özgürlük Heykeli’nin’ yakında Amerika’ya gönderileceğini açıkladı.

Le Journal du Dimanche'nin Pazar günkü haberine göre Fransa, 7 Haziran'da ABD'ye yeni bir Özgürlük Heykeli gönderecek. Heykel, ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da New York'a varacak ve Fransa ile ABD arasındaki tarihi bağları temsil edecek. Heykel orijinalinden çok daha küçük olacak ve 2,83 metreye ulaşacak.

ABD’de Fransa Büyükelçisi Philippe Etienne, konuyla ilişkin şu ifadeyi kullandı: “Heykelin sokaktaki herkes tarafından görülebileceği konusunda Washington Belediye Başkanı ve komşulara haber verdim.”

Etienne, ayrıca bu ikinci heykel ile ilgili ifadelerine şunları ekledi: ‘Özgür Heykeli’nin yapımına izin veren Atlantik’in her iki tarafındakiler ve dünya çapında bu sembolize edilen şey için savaşanlara’ takdir amaçlı yapılan bir proje olduğunu öne sürdü.

Bugün New York kıyılarında görülebilen Özgürlük Heykeli, ABD'nin bağımsızlığının birinci yüzyılını kutlamak için Fransa'dan bir 19. yüzyıl hediyesiydi. Fransa'nın ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, "Bu Fransız-Amerikan tarihiyle yeniden bağlantı kurmak istedik," dedi ve Özgürlük Heykeli'nin "hem özgürlüğün hem de hoş karşılanmanın çifte sembolü olduğunu" ekledi.

Le Journal du Dimanche, fikir Temmuz 2019'da ortaya çıktığında, ABD'ye ortak tarihlerinden kaynaklanan iki ülke arasındaki "Fransa'nın dostluk ruhuna sadık kaldığını" göstermeyi amaçladığını bildirdi. Fransa, Amerikan Devrim Savaşı'nda ABD olacak olanı destekledi.

Ancak COVID-19 salgını nedeniyle proje ertelendi ve kış aylarında tekrar devreye alındı. Heykel, Paris'ten ayrılırken, New York'ta ABD'ye ilk gelişinde ve daha sonra 14 Temmuz'da hedefine ulaştığında kutlanacak.

Anıt, Fransız büyükelçisinin Washington, D.C. konutunun bahçesine yerleştirilecek ve burada Conservatoire du Quai d'Orsay'dan ödünç olarak on yıl kalacak.

Fransa’nın hareketi, ABD’nin Avrupa’ya yaklaşımının Biden’ın seçilmesinin etkilerini hissetmesiyle ortaya çıktı. Bazıları istisnacılıktan şikayetçi olsalar da ilişkiler büyük ölçüde gelişmiştir.

93 metre uzunluğunda olan orijinal Özgürlük Heykeli, 1886 yılında Fransa tarafından ABD’ye bağışlanmıştı. Heykelin ön tarafında ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin kabul edildiği tarih işlenmiştir. (4 Temmuz 1776) Anıt, 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiştir.