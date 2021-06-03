Fransa, 12-18 Yaş Arası Çocuklara Covid Aşısı Sunacak

Macron, Fransa'nın güneyindeki Saint-Cirq-Lapopie köyünü ziyareti sırasında, Fransız yetişkinlerin yüzde 50'sinin şu anda en az bir Kovid aşısı aldığını ve bunu ülkenin aşı sürecinde 'gerçekten bir dönüm noktası' olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Aşı arzı son zamanlarda keskin bir şekilde arttı ve Fransız yetkilileri bu haftanın başlarında tüm yetişkinlere randevuları planlanandan birkaç hafta önce açmaya sevk etti.

Macron, Fransa'da maske takma zorunluluğunun kademeli olarak ve bölgesel bazda kaldırılacağını da duyurdu.

Gençleri aşılama kararı, birkaç ülke dozların önce virüse karşı daha savunmasız olan yetişkinlere mi ayrılacağını yoksa nüfusun daha fazlasını korumak amacıyla gençleri aşılamaya mı başlayacağını tartışırken geldi.

Ancak Macron, insanları 'son derece dikkatli ve uyanık' olmaya çağırdı ve şu an için bazı bölgelerde açık havada yüz maskeleri takmanın hala gerekli olacağını söyledi. Geçen Aralık ayında kendisi de Kovid'e yakalanan 43 yaşındaki başkan, Pazartesi günü kendisinin ve eşinin de aşıyı aldığını duyurdu.

Çarşamba günü erken saatlerde, hükümet sözcüsü Gabriel Attal, ülkenin giderek artan başarılı aşı sunumuna rağmen, Fransa'nın güneybatısındaki 'uyarı işaretleri' nedeniyle yeniden açılış sürecini hızlandırmanın akıllıca olmayacağını söyledi.

Bakanlar Konseyi toplantısında konuşan Attal, "Virüs dolaşımının genel seviyesi geçen sonbaharın başlarındakiyle karşılaştırılabilirse, bazı bölgelerde uyarı işaretleri ortaya çıkıyor" dedi.

Yeniden açılmanın bir sonraki aşamasına bir hafta kala, "Nouvelle Aquitaine'de, virüsün dolaşımında bazen önemli artışlar görüyoruz, üreme hızı 1'in üzerine çıktı, bu da salgının yeniden zemin kazandığı anlamına geliyor" dedi. Fransa halkını gardını indirmemeye çağıran Attal, 'göstergeler ulusal düzeyde yeşil. Bu, kısıtlama önlemlerinin kaldırılmasına yönelik ilk adımın başarılı olduğunu gösteren iyi bir haber.'

Haber, Fransa'nın Avrupa'da başka bir ölümcül virüs dalgası korkusuyla Pazartesi günü ülkedeki tüm yetişkinlere Covid-19 aşılarını açmasından birkaç gün sonra geldi.

Fransa bunu yaparak, hem İngiltere hem de Almanya dahil olmak üzere Avrupalı ​​komşularının çoğundan daha fazla yaş grubuna aşı sunuyor.

31 Mayıs itibariyle Fransa, 25,8 milyon kişiye veya 67 milyonluk nüfusunun yüzde 38,19'una en az bir Covid aşısı dozu verdi ve ülkede başlangıçta yüksek düzeyde aşı tereddütü görünüşte azalmaya başladı. Pfizer aşısı şu ana kadar ülkede uygulanan aşıların büyük çoğunluğunu oluştururken, AztraZeneca verilen en fazla ikinci dozu oluşturuyor.