FOX TV'den Aşk Mantık İntikam Kararı!

Cuma akşamlarında seyirci kitlesi ile yeni bölümlerini paylaşan ve romantik komedi türünde televizyon ekranlarında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında yeni bilgiler öğrenildi ve seyirci kitlesi merak içerisinde araştırma yapmaya başladı. Oldukça başarılı bir şekilde ve yüksek reyting oranları ile yayın hayatına devam etmekte olan Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesinin başrollerinde İlhan Şen ile Burcu Özberk ikilisi yer alıyor. Ünlü oyuncuların ekran uyumu da beğeni toplarken son haftalarda dizinin reyting oranlarının da oldukça başarılı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz sezonda Cuma akşamlarında Son Yaz isimli dizinin seyirci kitlesi ile buluşması bazı dengelerin değişmesine neden olmuştu. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan projenin başrollerinde yer alırken dizinin ilk sezonunun başarılı geçtiği bilgisine de ulaşılmıştı. Sevilen dizinin bazı oyuncularının projeye veda etmesi ve yeni isimlerin kadroya katılması ardından 2. sezon çekimlerine de başlanıldı ve hazırlıklar devam etti.

Cuma akşamlarında birinci sezonunu başarılı bir şekilde ekranlara getiren Son Yaz dizisinin ikinci sezonda farklı bir günde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi ve izleyici kitlesi konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Fox TV ise Aşk Mantık İntikam dizisini yerinde tutmaya karar verdi ve Son Yaz’ı Cumartesi akşamlarına çekti. Son Yaz dizisinin hayranları alınan bu karara tepki gösterirken reyting sonuçları ise Aşk Mantık İntikam’dan yana oldu.

Burcu Özberk ile İlhan Şen ikilisinin başrollerde yer aldığı başarılı dizi, dün akşam 11. yeni bölümünü ekranlara taşıdı. Yayınlanan son bölümler ile dizi güzel sonuçlar elde ederken Aşk Mantık İntikam’ın yaz döneminin en başarılı dizisi olduğu hakkında yorumlar da gerçekleşti. Kanalın da dizinin gününü değiştirmeme kararı alması sonuçlara göre isabetli bir karar oldu ve romantik komedi projesinin hayranları kanalı destekledi.