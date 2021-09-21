Fox Tv Dizileri Çok Sevildi Ama Korku da Arttı!

Yayın hayatına başlamak için hazır bir şekilde bekleyen dizlerin bulunması sebebiyle ekrana gelen yapımlarını performansları oldukça önem taşımakta. Çünkü herkesin bildiği gibi bir dizinin performansı iyi gitmez ise onun yerine farklı bir dizi ekranlara verilebilir.

Bu strateji sebebi ile geçtiğimiz sezonda Öğretmen, Çocukluk ve Bay Yanlış gibi diziler adeta harcanmış ve seyirci kitlesi üzüntüye boğulmuştu. Fox TV, farklı bir kanalda yayınlanmış olsaydı kesinlikle devam edecek projelere art arda final yaptırmış ve dikkatleri üzerinde toplanmıştı.

Elde hazır dizi bulunması performansı ve reyting oranları düşük olan dizilerin final yapmasına neden olarak gösterilmişti. Bunun yanı sıra Masumiyet gibi oldukça başarılı bir hikayeye ve güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan proje, destek bulamamış ve final yaparak yayın hayatına son vermişti.

Kanalda görülen bu durum yeni diziler için de önem taşımakta ve neler olacağı merak edilmekte. Son Yaz isimli sevilen dizi de bu durumu tecrübe etti ve dizi hayranları reyting oranlarının düşmesinden endişe etti. Fox TV, Son Yaz dizisi için uzun bir süre ardından ikinci sezon onayını vermiş ve bu süreç boyunca seyirci kitlesi yaşanacak gelişmeleri merak etmişti.

Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi projesi de bu stresi yaşamaya başladı ve reyting oranları kontrol edildi. Pazar akşamlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan projenin reyting oranlarının beklentilerin altında kalması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Uzak Şehrin Masalı dizisi, güçlü bir oyuncu kadrosuna ve çok etkileyici bir hikayeye sahip fakat kanalın nasıl bir karar alacağı tahmin edilemiyor. Proje, çok iyi reyting sonuçlar alınana kadar devam edecek.

Uzak Şehrin Masalı dizisinin yanı sıra Son Yaz da 2. sezonuna başarılı bir şekilde başladı fakat reyting oranlarının çok yüksek olmaması seyirciyi korkuttu. Birkaç hafta sonra dizinin reyting oranları yükselmez ise problemler yaşanabilir.