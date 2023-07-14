Baskı fotoğraflar, dijital fotoğrafla her ne kadar daha erişilebilir olsa da, evlerde baş köşede yer almayı sürdürüyor. Fotoğraf baskısında en iyi sonucu almak içinse, yazıcı kadar fotoğraf kağıdı da önemlidir. Farklı modeller barındıran fotoğraf kağıtları hem profesyonel baskı merkezleri hem de bireysel kullanıcılar için önemlidir. Fotoğrafın mat ya da parlak yüzeyi, baskı kalitesi önemlidir. Bununla birlikte baskı cihazıyla olan uyum da kalite üzerinde önemli faktördür. Peki fotoğraf kağıdı özellikleri nasıl olmalı?

Fotoğraf Kağıdı Ebatları Nasıl Olmalı?

Fotoğraf kağıtlarında ilk kriterlerden biri ebat oluyor. Bireysel kullanıcılar ihtiyaçlarına göre seçim yaparken fotoğraf baskı merkezleri, tüm ihtiyaçlara hitap eden fotoğraf kağıdı ebat modellerini tercih etmeli. Fotoğraf kağıdı ebatlarında, 10x15 modeller ilgi görmeyi sürdürüyor. Bunun dışında ebat standartları arasında A3 ile A6 arasında değişen birçok alternatif mevcuttur. Büyük fotoğraf kağıtlarının baskısını almak istiyorsanız, A6 boyutu ideal olarak öne çıkıyor. Küçük fotoğraflardaysa 10x15 fotoğraf kağıdı modelleri ilgi görüyor.

Fotoğraf Kağıdı Ağırlığı Ne Kadar Olmalı?

Fotoğraf kağıdı modelleri içinde ebat kadar ağırlık da önem taşıyor. Hem profesyonel ihtiyaçlara hem de bireysel amatör ihtiyaçlara yönelik kullanılan fotoğraf kağıdı modellerinde ağırlığı incelemelisiniz. Ortalama olarak, fotoğraf kağıtlarında 200 gram modeller tercih ediliyor. Bunun dışında kağıdın türü ve ebatına göre 140 gram ile 650 gram arasında farklı fotoğraf kağıdı modelleri de bulunuyor. Renkli kartuşlarla uyumlu, kaliteli fotoğraf kağıdı modellerinde online satış tarafında indirimli fiyatları, Sarfet online satış mağazası sunuyor.

Lustre ve Diğer Fotoğraf Kağıtları

Baskı kalitesine göre fotoğraf kağıtları içinde seçim yaparken, boyut ve ağırlık elbette önemlidir. Ancak fotoğraf kağıdının türü, dikkate almanız gereken konular içindedir. Rulo ve yaprak fotoğraf kağıdı modelleri ilk akla gelen seçenekler oluyor. Bunun dışında hem rulo hem yaprak fotoğraf kağıtlarında farklı kağıt yüzey yapısı tercih edilebilir. Satin kağıtlar mat olarak biliniyor, bunun dışında parlak fotoğraf kağıtları, mattan ziyade daha parlak bir görüntü verir. Her iki model arasında kalite açısından fark olmamakla birlikte, ihtiyaca, talebe göre seçim yapabilirsiniz.

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