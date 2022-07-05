Fosfor Bombaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ukrayna'nın iddialarına göre, Rus kuvvetleri ülkenin farklı bölgelerinde birçok kez fosfor bombası kullandı.

En son Cuma günü, Ukrayna ordusu, Moskova'nın Karadeniz karakolundan askerlerini çekmesinin ardından Rusya'yı Yılan Adası'na mühimmat atmakla suçladı .

Ukraynalı bir yetkili olan Anton Gerashchenko, Mayıs ayında artık tamamen Rus kontrolü altındaki bir şehir olan Mariupol'da kullanıldığını söyledi.

Ve işgalin başlamasından bir ay sonra, 24 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy NATO'ya yaptığı bir konuşmada, o sabah “Rus fosfor bombalarının” kullanıldığını ve yetişkinleri ve çocukları öldürdüğünü söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kısıtlanmış ancak uluslararası hukukta yasa dışı olmayan beyaz fosfor bombalarının kullanıldığı iddiası, Rusya'nın komşusuna karşı savaşında rahatsız edici bir boyuta işaret ediyor.

Savaş alanlarında kullanılabilirken sivil alanlarda kullanılamazlar.

Fosfor bombaları, uluslararası sözleşmelerde kimyasal silah olarak yasaklanmayan beyaz fosfor ile kauçuğun bir karışımını içerir ve yangın çıkarıcı silah olarak veya sis perdesi oluşturmak için kullanılabilir.

ABD, İsrail, Suriye ve Türkiye, sözde kullanımlarıyla daha önce tartışmalara neden olan ülkeler arasında yer alıyor.

Margaret, "Fosfor bombaları, beyaz fosforun yanıcı bir mühimmatın (roket, mermi, havan) kasıtlı bir parçası olarak veya duman üretmek veya bir alanı aydınlatmak için kullanılması amaçlanan mühimmatın kasıtsız bir parçası olarak kullanılmasına uygulanan büyük ölçüde popüler bir terimdir." Georgia Teknoloji Enstitüsü Sam Nunn Uluslararası İlişkiler Okulu'nda doçent olan E Kosal, Al Jazeera'ya verdiği demeçte.

Beyaz fosfor ve kauçuk karışımı, havadaki oksijenle temas ettiğinde tutuşur. Yoğun, beyaz dumanın eşlik ettiği 1.300 santigrat dereceye (2.372 derece Fahrenheit) kadar bir alev üretilir.

Royal United Services Enstitüsü'nde yardımcı üye olan Dan Kaszeta'ya göre, bu nedenle fosfor "son derece yoğun ve etkili sis perdeleri yapmanın en hızlı yollarından biri" olmaya devam ediyor.

Beyaz fosforlu mühimmatların "geçen yüzyılda çoğu büyük ordunun cephaneliğinde" olduğunu söyledi.

Ancak siviller üzerinde kullanıldığında fosfor bombaları yıkıcı bir etkiye sahip olabilir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, "Beyaz fosfor insanları iliklerine kadar yakabilir, vücudun içinde için için için yanabilir ve bandajlar çıkarıldığında yeniden alev alabilir". "İnsanlar için toksik olan beyaz fosfor, deri yoluyla kan dolaşımına sızabilir, böbrekleri, karaciğeri ve kalbi zehirleyebilir ve çoklu organ yetmezliğine neden olabilir. İnsanlar sadece beyaz fosforu solumaktan ölebilir.”

Grubun web sitesinde, beyaz fosfor saldırılarında açığa çıkan dumanların ayrıca gözleri yaralayabildiğini veya ciddi şekilde tahriş edebildiğini ve onları ışığa karşı oldukça hassas hale getirebildiğini belirterek, “Son olarak, beyaz fosfora maruz kalmak yüz felci, nöbetler ve ölümcül kalp atışı ile sonuçlanabilir. ”

Fosfor bombalarıyla çıkan yangınlar su ile söndürülemez, ancak kum gibi araçlarla söndürülebilir.

“Beyaz fosforla ilgili sorun, dumanını yanarak çıkarmasıdır. Son derece sıcak yanarlar ve söndürmeleri zordur” dedi Kaszeta.