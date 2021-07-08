Florida’da Çöken Binada Hayatta Kalanları Bulmak İçin Umutlar Sıfırlandı

Karar, 12 katlı Champlain Towers South'un gece yarısı düşmesinden yaklaşık iki hafta sonra geldi.

Surfside şehir yetkilileri Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, kırk altı kurbanın bulunduğunu ve 94'ünün hala kayıp olduğunu söyledi.

İlk çöküşten bu yana kurtulan bulunamadı ve kurtarma ekipleri, yataklarında çok sayıda kurban bulunduğunu söylüyor.

Kurtarma görevinin sona erdiği haberi, Çarşamba günü kayıp aileleri ile Miami-Dade İtfaiye Şefi Raide Jadallah arasında yapılan özel bir toplantıda geldi.

New York Times'a göre, akrabalarına "Sadece gerçeklere dayanarak, hayatta kalma şansları sıfır" dedi.

Ekipler, 12 saatlik sürekli vardiyalarda çalışıyordu ve İsrail ve Meksika'dan gelen ekipler tarafından yardım edildi.

Surfside yetkililerinin büyük bir beton bölümünü kaldırabildiklerini ve korkunç keşfe yol açabileceklerini söylemelerinin ardından Çarşamba günü ölü sayısı 10 arttı.

Kurtarıcılar, kovaları elle betonla dolduruyor ve enkazı kaldırırken onları bir hattan geçiyor. Moloz, daha fazla inceleme için bir devlet deposunda tutuluyor.

Enkaz höyüğündeki istikrarsızlık ve Çarşamba günü Florida'ya inen Tropical Storm Elsa nedeniyle görev birkaç kez durduruldu.

24 Haziran'daki çöküşün nedenini belirlemeye çalışmak için büyük jüri soruşturması başlatıldı.

Florida, Miami yakınlarındaki Surfside'da 12 katlı bir apartman kompleksinin çökmesine neyin neden olduğu hakkında sorular soruluyor. Olay yerinde bilgi toplayan uzmanların, yapısal kusurlardan çevresel etkilere kadar bir dizi olası nedeni ve 40 yıllık bloğun ani çöküşünü faktörlerin bir kombinasyonunun tetikleyip tetiklemediğini dikkate alması gerekecek.

Çökmeye Ne Yol Açmış Olabilir?

Zemin kattaki havuz güvertesi, üç yıl önce yapılan yapısal bir incelemede, o zamandan beri çok daha kötüleştiğini belirten raporlarla bir endişe alanı olarak tanımlandı.

2018 incelemesi, orijinal tasarımdaki "büyük bir hatayı" vurguladı. Mühendis Frank Morabito, güvertenin drenaj için eğimli olmadığı konusunda uyardı, bu nedenle herhangi bir su "buharlaşana kadar su yalıtımının üzerinde oturuyor".

Rapor, havuz güvertesinin altındaki su yalıtımının "kullanım ömrünün ötesinde" olduğunu ve "bu alanların altındaki beton yapısal levhada büyük yapısal hasara" neden olduğunu söyledi.

Yakın gelecekte su yalıtımının değiştirilmemesinin, betondaki bozulmanın kapsamının "katlanarak genişlemesine" neden olacağını söyledi.

Bay Morabito'nun raporunda ayrıca bodrum katındaki otoparkta "kolonların, kirişlerin ve duvarların bol miktarda çatlaması"ndan da söz ediliyor. Raporda somut onarımların "zamanında" yapılması yönünde çağrıda bulunulmasına rağmen, 40 yıllık binanın çökme riskinin yakın olduğu belirtilmiyor.