Florida’da Bir Bina Çöktü: En az 1 Ölü

Kısmen çöken bina Florida, Surfside'da bulunuyor. Surfside, Miami Beach'in yaklaşık 9,6 km kuzeyinde. Florida, Surfside sakini Michael Ruiz sahneyi anlattı. Kısmen çökmüş binanın yakınında yaşıyor.

Perşembe sabahı CNN üyesi WPLG'ye verdiği demeçte Ruiz, "Sabah 2:00'den önce - Collins Bulvarı'nın dışında yaşıyorum - ve yaklaşık 50 ambulans, itfaiye aracı ve itfaiyenin arabayla geçtiğini duydum dedi. Ruiz, başka bir komşudan çöküşten bahseden bir mesaj aldığını da söyledi.

"Olay mahalline geldim ve hayatımda hiç bu kadar çok ambulans ve polisi bir arada görmemiştim. Kelimenin tam anlamıyla 11 Eylül'den bir şeye benziyordu" diye ekledi.

Ruiz, kısmen çöken binanın arkasına geçebildiğini söyledi. Video ve fotoğraf çektiğini ve tüm binanın 14. kattan çöktüğünü söylüyor. "Yani, caddeden göremediğiniz tüm binanın üçte biri var, ama tamamen arkada, sahil tarafına doğru gitti."

Surfside Belediye Başkanı Charles W. Burkett, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde meydana gelen bina çöküşünden en az bir ölüm olduğunu doğruladı. Burkett, kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü açıkladı.

Belediye başkanı gazetecilere, olay yerinde en az 10 kişinin tedavi edildiğini ve binanın temizlendiğini söyledi. Belediye başkanı, binanın çatı çalışmasından geçtiğini söylemeye devam etti, ancak bunun çökmeye katkıda bulunan bir faktör olup olmadığını söyleyemedi.

Burkett, iki kişinin hastaneye nakledildiğini, birinin daha sonra ölü ilan edildiğini söyledi. Şu anda bir toplulukta bulunan 15 aile biriminin kısa süre içinde otellere taşınacağını da sözlerine ekledi.

Belediye başkanı, arama-kurtarma çalışmalarının sabah saat 2:00'den kısa bir süre sonra başladığını ve sabaha kadar köpeklerle devam ettiğini söyledi.

Burkett, "Köpekler enkazın üzerinden geçiyor ve trajik bir şekilde köpekler için herhangi bir isabet olmadı ve bu büyük bir hayal kırıklığı" dedi.

Binadaki tüm birimlerin dolu olup olmadığı sorulduğunda, belediye başkanı binanın “düşük düzeyde dolu olmadığını” doğruladı. "Sanırım içeride birkaç kişi vardı," dedi.

Belediye başkanı, çöküşün nedenine ilişkin olarak, devam eden çatı çalışması olduğunu kaydetti, ancak bunun çöküşle ilgili olduğunu düşünmedi.

Burkett, "Bu, o binanın feci bir başarısızlığıdır" dedi. "Bir bomba patlamış gibi görünüyor ama bombanın patlamadığından oldukça eminiz."

Burkett, açıklamasında “çevredeki diğer binaların da çökme ihtimalinden korkuyoruz” dedi. Binanın neden çöktüğü hakkında henüz kesin bir kanıya varılamadı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak enkazın içinde ortalama kaç kişi olduğu tam olarak bilinmiyor.