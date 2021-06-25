Florida’da Bina Çöktü: 4 Ölü, 159 Kayıp

Kurtarma ekipleri umutsuzca ABD'nin Miami kentinin kuzeyinde çöken 12 katlı bir konut binasının enkazında sıkışıp kalanları arıyor.

Yetkililer, en az dördünün öldüğünü ve 159 kişinin hala kayıp olduğunu söylüyor.

Aileler umutsuzca haber beklerken, arama ekipleri gece gündüz çalışıyor ve insanların enkaz altında çarptığını duyduklarını bildirdiler.

40 yıllık binanın Perşembe sabahı erken saatlerde çökmesine neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor.

En az 102 kişinin durumunun iyi olduğu ancak yıkıldığı sırada binada kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor. Yapıdan geriye kalanlardan onlarca kişi tahliye edildi.

Başkan Joe Biden, Florida için bir acil durum bildirisini onayladı, bu da Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın devlet kurumlarına yardım çabalarında yardımcı olacağı anlamına geliyor.

Bir gecede yüzlerce kurtarma görevlisi, hayatta kalanları bulmak için enkazı temizlerken sonar kameralar ve özel eğitimli köpekler kullandı. Ekipler, mağdurlara ulaşmak için binanın altındaki bir yeraltı otoparkından tünel kazdı.

Felaketin meydana geldiği Surfside belediye başkanı Charles Burkett, sabahın erken saatlerinde düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 15 ailenin binadan çıktığını söyledi. Çökme yaklaşık 01:00 (05:00 GMT) olduğunda sakinlerin çoğunun uyuyor olduğu düşünülüyor.

Bay Burkett, "Bu yürek parçalayıcı çünkü bana... insanları canlı bulacağız gibi gelmiyor" dedi.

Bir gecede, arama ekipleri çarpma ve diğer sesleri tespit etti, ancak tonlarca enkazdan ses gelmedi. Yetkililer, üzerlerine daha fazla moloz çökebileceği için çabaların tehlikeli olduğunu söylüyor.

Sürekli yağmur ve fırtınalar, arama kurtarma ekipleri için zaten zor olan bir görevi daha da karmaşık hale getiriyor. Yetkililer, enkazda sadece aile üyelerinin kalıntılarının bulunması ihtimaline karşı kayıp yakınlarından DNA örnekleri almaya başladı.

Kayıpların akrabaları, birkaç blok ötedeki bir toplum merkezinin etrafında toplanmış, bilgi bekliyor ve en kötüsünden korkuyor. Sevdiklerini bulmalarına yardımcı olabilecek bilgiler için sosyal medyaya çağrılar yapıyorlar.

Nicolas Fernandez, kayıp sevdiklerine yaptığı aramaların cevapsız kaldığını söyledi. "Sanırım gittiler" dedi CBS'ye. Karamsar olmak istemiyorum ama onlara hiç cevap vermeden durmadan sesleniyoruz."

Görgü tanıkları, çöküşün ardından büyük bir toz bulutu görmeden önce gök gürültüsü gibi bir ses duyduklarını anlattılar. Biri sahneyi New York'taki İkiz Kuleler'e yapılan 11 Eylül 2001 saldırılarıyla karşılaştırdı.