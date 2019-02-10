Yıldırım’da spor yatırımları sürüyor

Yıldırım Belediyesi çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşamın temel unsuru olan sporla iç içe yetişmeleri için spor tesislerini ilçeye kazandırdı.

Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle şehirde yaşayan 250 bini aşkın genç Yıldırımlıya hitap eden projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, ilçeye bölgesel spor tesisleri kazandırarak çocukların ve gençlerin sağlıklı yetişen bireyler olmasına olanak tanıyor. Akçağlayan Mahalle Konağı’nın bulunduğu bölgeye kazandırılan spor tesisinin yanı sıra Yiğitler Mahallesi’ne yapılan spor tesisinde, bin 125 metrekare futbol sahası ile 151 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 205 metrekarelik tesis binası yer alıyor. Yıldırım Belediyesi tarafından Akçağlayan ve Yiğitler Mahallelerinde inşası tamamlanarak, çocukların ve gençlerin hizmetine sunulan spor tesisleri, gençlerin yeni buluşma ve spor yapma noktası oluyor.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

Yıldırım Belediyesi, 1020 metrekarelik kullanım alanına sahip Erikli Spor Tesisi ile bölge sakinlerine spor yapma olanağı tanıyor. Spor ve sosyal tesis olarak Yıldırım’a kazandırılan tesis, 800 metrekare futbol sahası ve 220 metrekare spor ve sosyal tesis binası ile bölgedeki vatandaşlara hizmet veriyor. Öte yandan Emirsultan Anadolu Lisesi ile Fatih Sultan Mehmet Orta Okulu’na spor sahaları kazandıran Yıldırım belediyesi, öğrencilerin spor yaparak sağlıklı gelişimlerine destek oluyor.

ŞAMPİYONLAR KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Yıldırım'ın Türkiye'nin birçok şehrinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını işaret eden Başkan Edebali, “İlçemiz genç nüfus potansiyeliyle keşfedilmeyi bekleyen binlerce şampiyonu bünyesinde barındırıyor. Bölgesel semt sahaları, bulundukları bölgelerde yaşayan evlatlarımızın sporla kucaklaşmasına, sağlıklı yaşama adım atmalarına olanak tanıyor” dedi. Yıldırımlı çocukların ve gençlerin en az bir spor dalı ile ilgilenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Edebali, “Okullara yaptığımız destek çalışmalarında bir taraftan evlatlarımızın spor yapan nesiller olarak yetişmeleri ve en az bir spor dalı ile ilgilenmeleri için spor sahaları oluşturduk. Emirsultan Anadolu Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Orta Okulu’na kazandırdığımız spor sahalarında öğrenci kardeşlerimiz spor yapma imkanı buluyor. Öte yandan inşa ettiğimiz parklarda da çocuklarımızın ve gençlerimizin faydalanmaları adına spor sahaları oluşturuyoruz. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Sağlam bir düşüncenin sağlam bir bedende oluşması lazım. O sağlam bedeni de spor alanları ile çocuklarımıza sağlamış olacağız” diye konuştu.

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