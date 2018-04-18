TRT World The Drum Online Media Ödüllerine 5 Dalda Aday Gösterildi

Haber24.com/ İstanbul: Türkiye’nin İngilizce yayın yapan haber platformu TRT World, Dünyanın dört bir yanındaki en akıllı, en cesur ve orijinal haber ve görüşleri ödüllendiren “The Drum Online Media” Ödülleri’nde finale kalarak 5 kategoride aday oldu. TRT World, habercilikten politikaya, spordan finansa, filmden, araştırmaya toplam 35 kategorisi olan “The Drum Online Media” Ödülleri’nde 5 kategoride aday olurken “Yılın Sosyal Medya Ekibi”, “Yılın Son Dakika Haber Hikayesi”, “Yılın Teknoloji Lideri”, “Yılın Uygulaması”, “Yılın Teknik İnovasyonu” ödülleri için CNN, BBC News, Bloomberg, Channel 4 News gibi mecralar ile yarışacak.

Bu yıl 7incisi düzenlenen gelenekselleşmiş “The Drum Online Media” Ödülleri’nde amaç, çevrimiçi yetenek ve teknolojinin en iyi uygulamasını bulmak. Ödüller 22 Mayıs 2018 tarihinde Londra’da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. “Yılın Uygulaması” kategorisine TRT World Dijital Departmanı Ar-Ge Ekibinin tasarladığı akıllı video uygulaması Bloom ile aday olan TRT World, hareket izleme teknolojisini kullanan ilk medya uygulamalarından Bloom ile ödül için BT Sport, The Times ve The Sunday Times ile yarışacak.

“Yılın Teknik İnovasyonu” kategorinde de yine akıllı telefonlardaki sensörler sayesinde kullanıcıların hareket halinde olduğunu tespit edebilen Bloom uygulamasıyla aday oldu. TRT World, “Yılın Son Dakika Haber Hikayesi” kategorisinde ise Donald Trump'ın ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurması sırası ve sonrasındaki haber hikayesi ile yarışıyor. TRT World Dijital Departmanının son iki yıl içinde gösterdiği hızlı büyüme grafiği ve ekibin etkinliğiyle “Yılın Sosyal Medya Ekibi” kategorisinde yarışacak.

TRT World’ün “Yılın Teknoloji Lideri” gibi güçlü bir kategoride aday gösterilmesi ise Dijital Departmanının bir yıldan kısa bir süre içerisinde kendi bünyesinde tasarladığı web sitesi, CMS platformu, ses ve VR'ı kapsayan geniş bir yelpazede yenilikçi dijital ürünler tasarlaması, geliştirmesi ve kullanıma sunması olarak belirtiliyor. Aynı zamanda tamamen kendi bünyesinde tasarladığı ve geliştirdiği, “En İyi Karakter” ve “Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama” Google ödüllü Bilgi Yarışması (TRT World News Quiz), Blackbox VR deneyimi, yeni Apple TV uygulaması, OTT ve gelişmekte olan cihaz platformları arasında büyük çaplı lansmanları ve “Zorlu Seçimler" adlı sesli macera oyunu gibi başarıları da TRT World’ü bu kategoride oldukça güçlü bir aday yapıyor.

TRT World Dijital Direktörü Riyaad Minty 2 yıl gibi kısa bir zamanda yapılanan TRT World Dijital Departmanının başarısından gurur duyduklarını vurgulayarak “Sadece 2 yaşında olan ekibimizin bu kategorilerde, dünya devi medya kuruluşları arasında aday gösterilmesi gerçekten büyük bir onur. Yaptığımız işin kalbinde yatan ve önemli olan hikayeleri anlatmak. TRT World Dijital Departmanı’nın gazetecilik alanında kullanıcıların erişebilecekleri ve etkileşimde bulunabilecekleri yaratıcı çözümler bulmak için kendilerini sürekli olarak ileriye götürmesinden gurur duyuyoruz.” dedi.

TRT World Hakkında:

Türkiye’nin ilk uluslararası haber platformu olan TRT World, İngilizce yayın akışı, zengin haber ve belgesel içeriği ile dünya haberciliğine yeni bir bakış açısı getirmeyi, objektif ve cesur habercilik ilkeleri ile “küresel izleyicinin kanalı” olmayı hedeflemektedir. Ortaya koyduğu yeni bakış açısı ile dünyada pozitif değişimin habercisi olarak haberin merkezine insanı alan, aynı haberin farklı açılarını gösteren uluslararası bir haber platformudur.

Haber24.com/ İstanbul/Osman Bolat

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 15:25