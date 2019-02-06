Minik öğrenciler ‘öncelik yayanın’ dedi

Aleyna KESKİN/TRABZON, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla Trabzon meydan alanında emniyet ekipleri ve öğrenciler uygulama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde "Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde, bu yaya öncelikli trafik için eylem yapacak" ifadeleriyle; yaya öncelikli trafik eyleminin ilk sinyalini vermişti. Bu kapsamda bakanlık trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti.

Trabzon Meydan da düzenlenen etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile emniyet ekipleri ve öğrenciler katıldı. Minik öğrenciler ellerinde dövizlerle düdük çalarak yaya geçidinden geçerken, yolu kesen trafik polisleri de sürücülere yeni yasal düzenleme ile ilgili bilgi ve broşür verdi.

USTAOĞLU: TRABZON’DA TRAFİK KAZALARINDA AZALMA VAR

Vali Ustaoğlu, “Öncelik yayanın, Öncelik hayatın sloganıyla başlatılan bu etkinlikte ülkemizin her yerinde yaya öncelikli trafik uygulamasında bilinci arttırmak adına bu projeyi başlatmış olduk” dedi. Hedeflerinin trafik kazalarını en aza indirmek olduğunu belirten Vali Ustaoğlu; “Hepimizin zaman zaman canını yakan trafik kazalarını azaltmak amacıyla ve daha sağlıklı güvenli bir trafik uygulamasını hayata geçirmek için böyle bir proje başlattık. Trabzon’da yaralamalı trafik kazası sayısının 410 yaralanan kişi sayısı ise 440. İlimizde yaşanan yaralamalı trafik kazalarını geçen yılla ya da daha önceki yıllara kıyasladığımızda yüzde 8 civarında bir azalma var, ölümle sonuçlanan kazalarda ise yüzde 46 civarında bir düşüş var. Bu ilimiz açısından sevindirici bir durum” şeklinde konuştu.