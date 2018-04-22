İYİ PARTİ, CHP'NİN DESTEĞİ İLE GRUP KURUYOR!

CHP'den 15 milletvekili bugün istifa ederek İYİ Parti'ye katılmak üzere başvurdu. CHP ile İyi Parti'nin anlaştığı böylelikle İyi Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçimlere gireceği belirtiliyor. 15 isim de netleşiyor.

CHP ve İYİ Parti yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı. 15 CHP milletvekili İYİ Parti'ye geçiyor. Bu hamle ile İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurarak seçime girmesinin sağlanacağı belirtildi.15 CHP’li milletvekili geçtiği takdirde, 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşıyor.



Seçim Kanunu’na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartını” yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin, 6 ay şartına takılması durumunda, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyor.



Şu anda İYİ Parti’nin Meclis’te 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis’te 20 sandalyeyi bulursa, İYİ Parti seçimlere doğrudan katılma hakkına kavuşacak.



HANGİ VEKİLLER İYİ PARTİ'YE GEÇİYOR?



CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçecek olan bazı isimler şöyle: Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Mustafa Tuncer, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Fatma Hürriyet, Çetin Arık,

ENGİN ALTAY ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Toplumun daha fazla kutuplaşmasına izin vermeyeceğiz.

CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımız sürdüreceğiz.

Demokrasinin kazanması için buy adımı atıyoruz.

15 milletvekilimiz CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar.

Demokrasimizi için İYİ Parti'ye katılma kararı aldılar.

Türkiye ve demokrasimize hayırlı olsun.

Arkadaşlarımız demokrasi gaspına zırh olmuşlardır.

BÜLENT TEZCAN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır.

Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır.

Bu tuzak dünkü YSK'daki tartışmayla açığa çıkmıştır. Kurul bir karar veremedi. Çok basit bir karar her seçimde kolaylıkla verilir. Kurul'un bu kararı pazartesiye ertelemesi sinsi planlar olduğunu göstertiyor.

81 milyon vatandaşın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Ve şimdi bu noktada mertliği bozacak adımlar atmanın peşindesiniz er meydanı şartların yaratmak bizim görevimiz.

15 arkadaşımız fedakarca bu adımı attılar. Bu karar Türkiye'yi demokrasiye taşıma kararıdır. 24 Haziran'a kadar başka tuzakların da kurulabileceğini biliyoruz. Bu halede olduğu gibi bundan sonraki süreçte de CHP büyük demokrasi davasını zafere ulaştırmak için CHP gerekli her adımı atacaktır.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2018, 13:49