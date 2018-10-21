Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım.
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım.