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Flash! Kartal'da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.