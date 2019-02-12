İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK’nın elindeki 100 tane esiri alacaklar."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK’nın elindeki 100 tane esiri alacaklar."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ’lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye’de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK’nın elindeki 100 tane esiri alacaklar."