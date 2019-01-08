Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz.
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