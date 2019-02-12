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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim İstanbul’daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa’da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı."