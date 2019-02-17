Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı..
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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı..
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı..
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