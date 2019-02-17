flaş

Bursa'da MİT ile  Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı  bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu  2 terörist ve  bu kişilere yardım yataklık  eden Irak uyruklu 2  kişi yakalandı..  

flaş

Bursa'da MİT ile  Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı  bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu  2 terörist ve  bu kişilere yardım yataklık  eden Irak uyruklu 2  kişi yakalandı..

 

YORUM EKLE
Gönder