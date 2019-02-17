Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak uyruklu 2 kişi yakalandı..
flaş
Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak uyruklu 2 kişi yakalandı..
Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak uyruklu 2 kişi yakalandı..
YORUM EKLE