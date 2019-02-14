flaş

Adana Yeni Arkeologi Müzesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında iskele çöktü, 5 işçi iskele altında kalarak yaralandı. Yapılan çalışmayla kurtarılan 2'si ağır yaralı 5 işçi, hastaneye kaldırıldı. 

flaş

Adana Yeni Arkeologi Müzesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında iskele çöktü, 5 işçi iskele altında kalarak yaralandı. Yapılan çalışmayla kurtarılan 2'si ağır yaralı 5 işçi, hastaneye kaldırıldı. 

YORUM EKLE
Gönder