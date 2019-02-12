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Milli Savunma Bakanlığı: "Geride bıraktığımız 3 haftalık süre zarfında PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda;Toplam 56 terörist etkisiz hale...