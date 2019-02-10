Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “6 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde 5 ildeki hallerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları tespit ettik”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “6 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde 5 ildeki hallerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları tespit ettik”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “6 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde 5 ildeki hallerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları tespit ettik”