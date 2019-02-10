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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “6 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde 5 ildeki hallerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları tespit ettik”