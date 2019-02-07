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Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.