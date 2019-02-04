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Bursa Valiliği: Uludağ 1. Bölgede bulunan ve  kullanılmayan PTT  Binasının çatısından düşerek kar altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD  ekiplerince kurtarıldı. Bölgede her ihtimale karşı arama ve mevcut...

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Bursa Valiliği: Uludağ 1. Bölgede bulunan ve  kullanılmayan PTT  Binasının çatısından düşerek kar altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD  ekiplerince kurtarıldı. Bölgede her ihtimale karşı arama ve mevcut karı temizleme ve kaldırma çalışmaları devam ediyor.
 

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