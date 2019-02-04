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Balıkesir Valisi  Ersin Yazıcı,  Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti..  

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Balıkesir Valisi  Ersin Yazıcı,  Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti..

 

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