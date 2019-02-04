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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35  astsubay  olmak üzere  toplam 36  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin...

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35  astsubay  olmak üzere  toplam 36  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı. 

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