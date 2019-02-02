CHP PM'nde belediye başkan adaylığı için onay çıkan isimler şu şekilde: "Kadıköy adayı Şerdil Odabaşı, Şişli adayı Muammer Keskin, Küçükçekmece adayı Kemal Çebi, Beyoğlu adayı Alper Taş"
CHP PM'nde belediye başkan adaylığı için onay çıkan isimler şu şekilde: "Kadıköy adayı Şerdil Odabaşı, Şişli adayı Muammer Keskin, Küçükçekmece adayı Kemal Çebi, Beyoğlu adayı Alper Taş"
CHP PM'nde belediye başkan adaylığı için onay çıkan isimler şu şekilde: "Kadıköy adayı Şerdil Odabaşı, Şişli adayı Muammer Keskin, Küçükçekmece adayı Kemal Çebi, Beyoğlu adayı Alper Taş"