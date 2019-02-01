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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: "3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen, olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici...