: Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı iddiasıyla "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak 5 yıl 10 ay hapis verildi.
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: Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı iddiasıyla "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanan...
: Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı iddiasıyla "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak 5 yıl 10 ay hapis verildi.
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