Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.