Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 kişi hakkında idari ve adli işlemler sürüyor.''
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 kişi hakkında idari ve adli işlemler sürüyor.''
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 kişi hakkında idari ve adli işlemler sürüyor.''