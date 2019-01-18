: Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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: Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış...
: Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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