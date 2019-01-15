Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.
Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.
Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.