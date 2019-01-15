

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçtik. Dün telefonda bu meseleleri tekrar konuştuk. Müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin

Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti."