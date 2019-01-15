Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Şiyar Deniz Yüksel ile birlikte toplam 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Şiyar Deniz Yüksel ile birlikte toplam 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Şiyar Deniz Yüksel ile birlikte toplam 2 PKK'lı terörist öldürüldü.