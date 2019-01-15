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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Şiyar Deniz Yüksel ile birlikte  toplam 2 PKK'lı  terörist öldürüldü.  

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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Şiyar Deniz Yüksel ile birlikte  toplam 2 PKK'lı  terörist öldürüldü.

 

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